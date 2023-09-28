رئيس الوزراء العراقي يوجه بتوقيع أقصى العقوبات بحق المقصرين والمهملين في قاعة الزفاف

وجه رئيس الوزراء السوداني محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتوقيع أقصى العقوبات القانونية بحق المقصرين والمتهمين والمتسببين في حادثة حريق الحمدانية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان نقلته وسائل الإعلام العراقية، إن «رئيس الحكومة تابع ميدانياً، تقديم العلاج للمصابين في حادثة حريق قضاء الحمدانية، وزار الراقدين منهم في المستشفى الجمهوري ومستشفى الحمدانية، يرافقه وزراء الداخلية والصحة والثقافة والهجرة».

واطلع السوداني بحسب البيان، على «أوضاع المصابين، واستمع إلى ذوي الضحايا، وقدّم تعازيه ومواساته لهم»، موجهاً بتوفير كل مستلزمات العلاج دون تلكؤ، ونقل الحالات الحرجة على الفور إلى خارج العراق لتماثل الشفاء.

وأوضح البيان، أن «السوداني عقد اجتماعاً أكد فيه توجيهاته بمواصلة تفتيش المباني العامة وقاعات المناسبات والمطاعم والفنادق، وفحص شروط السلامة العامة والاحتياطات وإجراءات الوقاية من الحرائق والحوادث المحتملة».

وشدد على «تحمل مديري الوحدات الإدارية مسئولية التأكد من سلامة هذه الإجراءات، كما وجه بإنزال أقصى العقوبات القانونية بحق المقصرين والمهملين المتسببين بحادثة الحريق الأليم».

وكان حريق التهم قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شمالي محافظة نينوى؛ ما أدى إلى سقوط 93 قتيلا وأكثر من مئة مصاب، وفق وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي.