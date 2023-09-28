المحكمة العليا في إسرائيل تستمع لمرافعات بشأن قانون يحد من شروط إقالة رئيس الوزراء

استمعت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الخميس، لمرافعات تتعلق بقانون أقره الائتلاف الحاكم ويحد من شروط إقالة رئيس الوزراء من منصبه.



وقدمت جماعات مراقبة سياسية وأحزاب معارضة اعتراضات وطعونا على التعديل الذي طرأ على القانون الأساسي في 23 مارس، والذي وصفته المدعية العامة بأنه مصمم خصيصا ليبقي على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قيد محاكمة مطولة باتهامات تتعلق بفساد، بحسب وكالة "رويترز".



ويقول مؤيدو القانون إنه يهدف لحماية أي زعيم منتخب من الإقالة لأسباب خاطئة.



وانعقدت هيئة المحكمة بحضور 11 قاضيا من أصل 15 في المحكمة العليا للجلسة، التي بثها التلفزيون وترأستها إستر حايوت رئيسة المحكمة العليا التي تتقاعد الشهر المقبل.



وانتقدت حايوت بشكل صريح وعلني التعديلات القضائية التي يسعى لتنفيذها ائتلاف نتنياهو الحاكم الذي يضم أحزابا دينية وقومية.



من جهته، انتقد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين في بيان الجلسة التي وصفها بأنها "مناقشة فعلية لإلغاء نتائج الانتخابات" التي أعادت نتنياهو للسلطة في ديسمبر الماضي.



وينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي ارتكاب أي مخالفات في محاكمته بتهم جنائية.



وقال ليفين، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي الإسرائيلي، إنه لم يشاهد نقاش المحكمة لأنه "باطل" و"عبثي"، مشيرا إلى أنه "نقاش ما كان ينبغي له أن يحدث. في أي بلد ديمقراطي، لا يحدث موقف تجادل فيه المحكمة في شيء ليس خاضعا لسلطتها".



وفي سياق أخر، تستعد المحكمة بكامل هيئتها لإصدار حكم بشأن طعون على تعديل صدر في يوليو، وأبطل سلطتها بخصوص إلغاء بعض القرارات الوزارية على أساس "المعقولية".