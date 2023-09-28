المياه تغمر مدينة فولوس اليونانية للمرة الثانية خلال سبتمبر

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غمرت المياه أجزاء كثيرة من مدينة فولوس الساحلية اليونانية اليوم الخميس، للمرة الثانية خلال الشهر الجاري عقب هطول أمطار غزيرة في اليوم السابق.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليونانية (ميتيو)، إن المدينة المطلة على بحر إيجة شهدت هطول 113 ميليمترا من الأمطار بحلول عصر أمس الأربعاء، مع استمرار هطول الأمطار في المساء.

وحوصر السكان في منازلهم فيما تحولت الشوارع إلى أنهار تحمل الحجارة وأفرع الشجر والنفايات وحاويات النفايات وحتى السيارات باتجاه البحر. وقضى الكثير من الأشخاص المساء بدون كهرباء وتم حظر التحرك بالسيارات.

وقال عمدة فولوس، أكيلياس بيوس، لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية (ايه ار تي) صباح اليوم الخميس، "حياة البشر في خطر، والعالم في خطر". وأضاف أن نحو 80% من المدينة بدون كهرباء.

وأضاف أن سلطات المدينة تعمل على إصلاح الأضرار وإزالة الأنقاض والطين الناتجين عن الفيضانات التي وقعت مطلع الأسبوع، ولكن أنظمة الصرف الصحي لم تعد قادرة على مجاراة كمية المطر.