المبعوث الأممي بيرتس يعلن انتهاء عمله بالسودان ويجدد الدعوة لوضع حد للحرب

أعلن مبعوث الأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس، اليوم الخميس، انتهاء عمله في البلاد، مجددا الدعوة للأطراف السودانية إلى وضع حد سريع للحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال بيرتس عبر منصة إكس (تويتر سابقا) "في آخر يوم لي بصفتي الممثل الخاص للأمين العام للسودان، أود أن أقول إنه كان شرفا عظيما لي أن أدعم شعب السودان الرائع في سعيه من أجل الحرية والديمقراطية والسلام والعدالة".

وأضاف "أترك خلفي فريقا أمميا متفانيا سيواصل دعم تحقيق هذه التطلعات. وبينما أودّعكم، أختتم بنداء جاد للمسؤولين لوضع حد سريع للحرب، لصالح هذا البلد الحبيب وشعبه".

كان بيرتس قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إعفاءه من مهمته كمبعوث للسودان.

وانزلق السودان إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في منتصف أبريل الماضي، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية كان من المفترض أن تفضي لتشكيل حكومة مدنية.