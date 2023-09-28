ألقى الرئيس الصيني شي جين بينج، خطاب العيد الوطني الذي عادة ما يلقيه رئيس الوزراء.

وحث جين بينج الأمة على "العمل معا في وحدة"، في حفل عشاء أقيم، اليوم الخميس قبل حلول الذكرى الرابعة والسبعين على تأسيس الصين الحديثة، بحسب وكالة "رويترز".

وقال جين بينج للمدعوين، البالغ عددهم نحو 800 شخص، وبعضهم دبلوماسيين أجانب، في قاعة الشعب الكبرى في قلب بكين: "مستقبلنا مشرق، لكن الطريق أمامنا لن يكون سلسا".

وأكد جين بينج أن الصين يجب أن تستمر في تخطي "العقبات"، مضيفاً: "قوتنا في وحدتنا، والثقة قيمتها أكبر من الذهب".

ومنذ توليه منصب الرئيس في مارس عام 2013، ألقى جين بينج خطابا مرتين في الحفل السنوي، الذي يقام عادة عشية العيد القومي في الأول من أكتوبر. وفي سنوات أخرى، كان رئيس الوزراء هو الذي يلقي الخطاب.

والمرة الأولى التي ألقى فيها الرئيس الصيني خطابه كانت عام 2014 في حفل استقبال حضره أكثر من ثلاثة آلاف مدعو، وهو عدد أكبر بكثير من العدد الطبيعي الذي كان يبلغ في ذلك الوقت 1200 مدعو.

وألقى جين بينج خطابا آخر في الحفل عام 2019، الذي أقيم احتفالا بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. وجاءت المرة الثالثة، اليوم الخميس، قبل ثلاثة أيام من الذكرى الرابعة والسبعين.