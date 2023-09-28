القومي للمرأة: استخراج 151 بطاقة رقم قومي لسيدات مدينة فارسكور في دمياط

نظم المجلس القومي للمرأة في محافظة دمياط، بالتعاون مع شرطة الأحوال المدنية، مبادرة لتصوير 151 سيدة، لاستخراج بطاقات رقم قومي، للسيدات في قرى مركز ومدينة فارسكور، بسجل مدني فارسكور المطور.

وأوضحت مروة نبيل، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، في بيان، أن ذلك يأتي من خلال الأنشطة المتعددة التي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة، والتي تشمل كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، بجانب معالجة الظواهر السلبية في المجتمع.

ويأتي ذلك من خلال التعاون مع شركاء التنمية بالمحافظة، من خلال «مبادرة.. بطاقتك حقوقك»، والتي تهدف إلى استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات والفتيات، بما يترتب عليه من حصولهن على حقوقهن.

كما يأتي ذلك من خلال التعاون المثمر والفعال بين فرع المجلس، وإدارة شرطة الأحوال المدينة بدمياط، من خلال تسهيل إجراءات استخراج البطاقات مع تذليل كل العقبات، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.