نصف الكوريين الجنوبيين يعارضون اصطحاب الحيوانات الأليفة للمقابر

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الخميس أن أكثر من نصف الكوريين الجنوبيين يعارضون السماح باصطحاب الحيوانات الأليفة إلى المقابر الوطنية على الرغم من تزايد عدد مربي الكلاب والقطط في البلاد.

وفي الاستطلاع الذي شمل 1005 بالغين تتراوح أعمارهم بين 19 و 69 عاما ، قال 54% إنهم يعارضون إحضار الحيوانات الأليفة إلى المقابر الوطنية، بينما قال 9ر32% إنهم يوافقون على الزيارات إذا كانت الحيوانات الأليفة في عربات، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وقال 8ر12% فقط إنهم يوافقون على السماح باصطحاب الحيوانات الأليفة في المقابر الوطنية في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة جالوب كوريا في الفترة من 7 إلى 13 سبتمبر بتكليف من وزارة المحاربين القدامى.

وجاء الاستطلاع بعد أن أثار زوجان مشهوران جدلا الشهر الماضي بعد أن نشرا صورا لهما وهما يمشيان مع عائلتهما في مقبرة سول الوطنية، حيث لا يسمح بالحيوانات الأليفة حاليا. وأصدر الزوجان في وقت لاحق اعتذارا، قائلين إنهما لم يكونا على علم بالحظر.