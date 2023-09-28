قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن دعوة ومطالبة الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لولاية رئاسية جديدة؛ تأتي استنادا إلى حجم الإنجازات التي شهدتها البلاد على مدار السنوات التسع الماضية.

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الخميس: «مصر تتحدث عن نفسها هناك إنجازات كثيرة تحققت على أرض الواقع تحتاج ممن بدأها أن يكملها»، لافتا إلى استجابة حزب المؤتمر للانضمام إلى تحالف الأحزاب المصرية والذي يضم 60 حزبا؛ لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثالثة.

وثمن من جانبه دور الهيئة الوطنية العليا للانتخابات فيما يتعلق بالتجهيز الجيد والاستعداد المبكر للإشراف على الانتخابات الرئاسية خلال المرحلة المقبلة، منوها أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات كان أبرز مطالب الحوار الوطني.

وأضاف أن الهيئة تتولى الإشراف على متابعة وإدارة العملية الانتخابية بمختلف مراحلها، بالإضافة إلى تيسير عمل منظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات، موضحا أن تشكيل الهيئة يتضمن عددا من الجهات والهيئات القضائية ذات الاستقلالية الكاملة.