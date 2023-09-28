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من المقرر أن تستضيف العاصمة الروسية موسكو اليوم الخميس، أعمال "منتدى موسكو المالي السابع"، الذي تنظمه وزارة المالية الروسية وحكومة موسكو.

وذكرت كالة تاس الروسية للأنباء أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين سيحضر هذا المنتدى كما هو معتاد.

وسيشارك مسئولون حكوميون ورجال أعمال وشخصيات عامة وخبراء اقتصاديون وماليون في منتدى هذا العام، الذي يحمل عنوان "البحث عن توازن جديد: النظام المالي والاقتصادي الروسي خلال فترة التحول العالمي".

وسيتطرق المنتدى بشكل خاص إلى التغيرات في السياسة الضريبية والاتجاهات الجديدة في العلاقات الضريبية الدولية.

ومن المتوقع أن يلقي كل من محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، ومساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين، ووزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشتنيكوف، ووزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، وعمدة مدينة موسكو سيرجي سوبيانين، كلمات أمام المنتدى.

وتم إطلاق "منتدى موسكو المالي" في 23 سبتمبر 2016 لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحا ووضع حلول فعالة فيما يتعلق بالأساس المالي للاقتصاد الروسي.