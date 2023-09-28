محكمة تركية تؤيد حكما بالسجن مدى الحياة بحق رجل الأعمال كافالا

أيدت محكمة الاستئناف العليا، اليوم الخميس، حكما بالسجن مدى الحياة بحق رجال الأعمال البارز عثمان كافالا على خلفية "محاولة الإطاحة بالحكومة" عبر احتجاجات منتزه جيزي في 2013، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وقد أيدت المحكمة بشكل منفصل الحكم بالسجن 18 عاما بحق أربعة مشتبه بهم آخرين، بينهم جان أتالاي، الذي تم انتخابه نائبا بالبرلمان في مايو الماضي، وذلك على خلفية تقديم المساعدة في محاولة الإطاحة بالحكومة، حسبما أضاف التقرير.

ولم يتمكن أتالاي، المسجون بالفعل، من مغادرة السجن لأداء اليمين الدستورية في البرلمان.

وأضافت الوكالة أن المحكمة أسقطت تهما بحق ثلاثة متهمين آخرين، من بينهم اثنان يقبعان بالفعل داخل السجن. ومن المتوقع إطلاق سراحهما.

وأثار قمع الشرطة لمتظاهرى منتزه جيزي في إسطنبول في 2013 احتجاجات مناهضة للحكومة على مستوى البلاد، تمثل أكبر حشد مشابه ضد رجب طيب أردوغان الذي كان رئيس وزراء آنذاك.

يشار إلى أن كافالا محتجز منذ 2017. وانتقدت حكومات غربية ومنظمات حقوقية المحاكمة، والإدانات التي صدرت في 2022 باعتبارها مسيسة.