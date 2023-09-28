فحص 1380 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية شاملة، على مدى يومين، في قرية تفتيش السرو، التابعة لمركز فارسكور، محافظة دمياط.



ويأتي ذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



وأكد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان له اليوم، أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية، ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "covid19".



وأضافت الدكتورة سها خيري المكاوي، منسق القوافل الطبية المتنقلة بدمياط، أنه تم توقيع الكشف الطبى على 1380 مواطنا، بالإضافة إلى تحويل 26 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، و4 قرارات على نفقة الدولة، بالإضافة إلى إجراء 398 تحليلا معمليا، و11 أشعة، والسونار 38، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية.



فيما أكد الدكتور محمد الغباشي مدير عام إدارة القوافل العلاجية في وزارة الصحة، على استمرار سلسلة القوافل الطبية في جميع المحافظات، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية والطبية.