أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن رصد «تلوث جرثومي» في مصادر المياه الجوفية، بمدينة درنة التي شهدت كارثة الفيضانات الأخيرة التي ضربت البلاد وخلفت الآلاف من الجثث، وذلك جراء اختلاط المياه الجوفية بمياه الصرف الصحي، مما نتج عنه تحلل الجثث.

وبحسب ما نشرته وكالة «الوسط» الليبية، قالت الإدارة العامة لشئون الإصحاح البيئي، إن «الفرق الخاصة بها تواصل معاينة مصادر المياه بالمدن المنكوبة، حيث يتم إجراء تحاليل شاملة لمصادر المياه، بما في ذلك إجراء تحاليل للمياه بالأنبوب الخاص بسحب مياه البحر في درنة لمحطة تحلية مياه البحر الواصلة إلى منطقة حوض ميناء درنة البحري».

ويعتبر الأنبوب جزءًا أساسيًا في عملية تحلية مياه البحر في المنطقة، حيث يسحب كميات كبيرة من المياه البحرية وتوجيهها إلى محطة التحلية، التي تعد مصدرًا مهمًا لتوفير المياه العذبة لمدينة درنة، والمناطق المحيطة بها لتلبية احتياجات السكان.

وأكدت إدارة الإصحاح البيئي الليبية أن «نتائج التحاليل أثبتت تلوث جميع مصادر المياه الجوفية العامة، والخاصة، تلوثًا جرثوميًا، كما أظهرت النتائج وفق بيان رسمي تلوث مياه البحر تلوثًا كيمائياً وجرثوميا، نتيجة اختلاطها بمياه الصرف الصحي وتحلل الجثث بداخلها».

وأوضحت الإدارة العامة لشئون الإصحاح البيئي أن «الفرق مستمرة في توزيع مادة الكلور على هيئة حبوب لتطهير المياه، وتوعية وإرشاد المواطنين عن كيفية استخدام المياه بطرق آمنة».

ووفقًا للبيان فمن المتوقع أن تستمر عملية التحاليل لمدة أسابيع، حيث يتم جمع عينات مياه من مختلف مصادرها والعمل على تحليلها في المختبرات المتخصصة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على نتائج التحاليل وتوصيات الخبراء.

وضرب إعصار «دانيال» عددًا من المدن الليبية، في الـ10 من سبتمبر الجاري، وخلف عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين، وكانت المتضرر الأكبر من الإعصار مدينة درنة.

فيما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حالة الطوارئ في الـ16 من سبتمبر ولمدة عام، في كامل المناطق الشرقية التي ضربتها الفيضانات، وذلك بعد ارتفاع عدد حالات التسمم بالمياه غير الصالحة للاستهلاك إلى 150 حالة.

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