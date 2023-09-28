الحكومة التركية تنسحب من أقدم مهرجان سينمائي في البلاد

انسحبت الحكومة التركية، اليوم الخميس، من أقدم مهرجان سينمائي في تركيا، متهمة المهرجان بعمل "دعاية إرهابية" بسبب فيلم وثائقي عن موظفي الخدمة المدنية الذين تم فصلهم بعد الانقلاب العسكري الفاشل عام 2016.

وجاء القرار التركي بعد أن أعاد "مهرجان جولدن أورانج السينمائي" قبول الفيلم الوثائقي "المرسوم"، الذي كان قد تم استبعاده في وقت سابق بسبب إجراءات قانونية ضد أحد الأشخاص الذين ظهروا في الفيلم.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هيئة التحكيم والعديد من المخرجين احتجوا على استبعاد الفيلم باعتباره "رقابة".

ويروي الفيلم الوثائقي كفاح طبيب ومعلم للعودة إلى وظيفتيهما في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، بحسب موقع المهرجان.

والاثنان من بين 125 ألف موظف حكومي على الأقل تم فصلهم بموجب مرسوم رئاسي بموجب حالة الطوارئ التي فرضت في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وانتقد الكثيرون هذا الإجراء باعتباره محاولة لإبعاد منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مؤسسات الدولة.

وتتهم الحكومة التركية الداعية الإسلامي فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، وتصنف شبكته على أنها إرهابية. وينفي جولن تلك الاتهامات.

وقالت مخرجة الفيلم الوثائقي نجلاء دميرجي، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن "الكفاح من أجل الديمقراطية" انتصر.

وقال متحدث باسم بلدية أنطاليا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه من المتوقع أن يستمر المهرجان كما هو مقرر في الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر المقبل في مدينة أنطاليا المطلة على البحر الأبيض المتوسط.