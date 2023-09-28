خالد أبو بكر يعود لتقديم برنامج كل يوم على قناة on قريبا

كشف قناة on عن برومو برنامج "كل يوم" الذي يستعد المحامي الدولي خالد أبو بكر لتقديمه على شاشتها خلال الفترة المقبلة، ويتولى أبو بكر رئاسة تحريره أيضا إلى جانب التقديم.

وكان خالد أبو بكر، قد شارك في تقديم برنامج "كل يوم" على شاشة on، إلى جانب الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن تتوقف التجربة في أغسطس 2020، كما شارك قبلها في تقديم عدد من البرامج التلفزيونية، منها؛ "القاهرة اليوم" علي قناة أوربيت، و"الحياة اليوم" علي قناة الحياة.

وكانت مفاوضات جرت الأسابيع الماضية بين المحامي "أبو بكر" والشركة المتحدة، انتهت بإعلان الخبر رسميا، عبر الحساب الرسمي لعمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، والذي نشر صوره تجمعه بأبو بكر وعلق عليها قائلا: "خالد أبو بكر قريبا على شاشات المتحدة في برنامج برئاسة تحريره".