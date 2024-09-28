بدر عبدالعاطي: نخطو بثبات لبناء الإنسان رغم الأزمات الاقتصادية العالمية وزيادة أعداد المهاجرين

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، إن مصر تخطو بثبات لبناء الإنسان رغم التحديات التي تفرضها الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة والتفاقم في الزيادة المضطردة في أعداد المهاجرين الوافدين.

وأضاف خلال إلقائه بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء السبت، أن هذا الأمر ينطلق من نتائج الحوار الوطني لدعم منظومة حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر.

وأشار إلى أن هذا المسار ليس لإرضاء أي طرف خارجي وإنما استجابة لحقوق وتطلعات الشعب المصري ودور الشباب وتمكين المرأة في البلاد.

وأكد أن مصر انتهت من تطوير أول خطة عمل وطنية حول أجندة المرأة والسلم والأمن، مشددًا على أن الدولة ستمضي قدمًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

أوضح أن مصر ستستمر في العمل على بناء السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة وحول العالم، عبر استلهام قيم الحضارة المصرية العظيمة الضاربة في جذور التاريخ، وتسلحًا بعقول الشباب الواعد القادر على صنع المستقبل، مع المحافظة على حُرمة الحياة البشرية دون تفرقة بين لون أو جنس أو دين.

ونوه عبدالعاطي، بأن مصر تتمسك بعدالة النظام الدولي متعدد الأطراف.