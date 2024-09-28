قال الدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن السعار يتسبب في وفاة 59 ألف شخص حول العالم سنويا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي تنظمه منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية في اليوم العالمي لمرض السعار، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووزارة الزراعة.

وأكد شاهين، أن مصر تمتلك من القدرات الطبية والبشرية ما يكفي؛ للقضاء على مرض داء الكلب.

وأضاف شاهين، أن التوعية بمخاطر المرض ووبائيته أمر ضروري للقضاء عليه، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر مبادرة "بداية" بهدف الاستفادة من الموارد البشرية في هذا المجال.

وأكد أن القضاء على مرض السعار يحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل وزارات الصحة والبيئة والتنمية المحلية، مشددا على ضرورة العمل كفريق واحد لتحقيق هدف مصر خالية من السعار بحلول عام 2030.

وشدد على أهمية قانون تنظيم وحيازة الكلاب للسيطرة عليها والحد من انتشار المرض.