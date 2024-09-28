أقارب ضحايا العبارة إستونيا يحيون الذكرى الـ 30 لغرقها

تجمع ناجون وأقاربهم اليوم السبت لإحياء ذكرى غرق عبارة بحر البلطيق "إستونيا" ، والتي قتل فيها 852 شخصا في أكبر كارثة نقل بحرى في تاريخ أوروبا بعد الحرب.

وأقيمت مراسم تأبين في نصب "إستونيا" التذكاري على جزيرة "ديورجاردن" في ستوكهولم، حيث حضرها الزوجان الملكيان السويديان.

ووضع الملك كارل السادس عشر جوستاف وزوجته الملكة سيلفيا إكليلا من الزهور، وكذلك فعل رئيس الوزراء أولف كريسترسون وسفراء من عدة دول. ووقف الجميع دقيقة صمت.

وقال الملك: "من المهم جدا أن نتذكر .. لتكريم الموتى والناجين وجميع الأقارب. ولنتعلم دروسا من الكارثة حتى لا يحدث شيء مشابه مرة أخرى. نحن مدينون بذلك لأولئك الذين تأثروا عندما غرقت العبارة /إستونيا/ في 28 سبتمبر 1994."

كانت العبارة "إستونيا" تحمل 989 شخصا على متنها وكانت متجهة من تالين إلى ستوكهولم عندما بدأت تغرق فجأة قبالة الساحل الجنوبي لفنلندا. وكان نحو 500 سويدي بين 852 ضحية للكارثة. ونجا 137 شخصا فقط.