وزير التعليم العالي يفتتح معرض مبادرة صنع فى جامعة حلوان

افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، معرض مبادرة "صنع في جامعة حلوان".

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للحرم الجامعي، احتفاءً ببدء العام الدراسي. وقد شارك في الافتتاح السادة نواب رئيس الجامعة، والعمداء، وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين والقيادات الجامعية.

أشاد الدكتور أيمن عاشور بالمنتجات الطلابية وأثنى على دور جامعة حلوان في تشغيل الطلاب وإعادة التدوير. وأكد على أهمية استخدام المواد المعاد تدويرها في إنتاج منتجات عالية الجودة. كما أعرب عن أمله في أن تكون هذه المبادرة نواة لإنشاء العديد من الشركات الناشئة في مجال ريادة الأعمال.

وشدد الدكتور عاشور على اهتمام الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة بدعم الشباب، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يتماشى مع رؤية مصر المستقبلية.

أفاد الدكتور السيد قنديل بأن المرحلة الثالثة من مشروع تشغيل 1000 طالب للعام الثاني، تحت شعار "صنع في جامعة حلوان - تعلم.. اعمل.. شارك.. انتج"، أسفرت عن إنتاج 95 منتجًا من إعادة تدوير الأخشاب والمخلفات المتوفرة في مخازن الكليات والجامعة.

وأضاف أن هذا المشروع يسهم في تعزيز روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، واستثمار أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على الطالب والجامعة والمجتمع.

كما يساعد في تطوير المهارات واكتساب خبرات حرفية متنوعة، إضافة إلى تجميل مرافق الجامعة. ويهدف المشروع أيضًا إلى تدريب الطلاب وتنمية مهاراتهم، واكتشاف القيادات الطلابية وصقل مواهبهم. وأشار الدكتور قنديل إلى أن المشروع يتيح للطلاب فرصة المشاركة في أعمال الزراعة، مما يوسع نطاق الخبرات المكتسبة ويساهم في تنمية مهاراتهم المتنوعة.

وجاء مشروع تشغيل الطلاب تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية و الجامعية.