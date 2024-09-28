تداول 3000 طن بضائع و295 شاحنة بميناء نويبع البحري

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شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار الـ 24 ساعة الماضية تداول 47 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و653 شاحنة و 112 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة 9 سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 1300 راكب.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 55500 طن بضائع، و457 شاحنة و99 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 41500 طن بضائع، و196 شاحنة و13 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل، وكان قد استقبل الميناء أمس السفينتين بوسيدون اكسبريس وWASA EXPRESS ، وشهد ومغادرة العبارة أمل، والسفينة MANTA NIGAR على متنها 35000 طن فوسفات تصدير إلى الهند.

وشهد ميناء نويبع البحري، تداول 3000 طن بضائع، و295 شاحنة من خلال وصول وسفر السفينتين أور وآيلة.

كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة DALAL QUEEN، وعلى متنها 2000 طن مواد غذائية متجهة إلى السودان.