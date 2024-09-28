ما هي قيمة وضوابط القرض الحسن للعاملين بالأوقاف والجهاز الإداري للدولة؟

- الأوقاف تحدد قيمة وضوابط القرض الحسن للعاملين بالوزارة والجهاز الإداري للدولة

حدد وزارة الأوقاف قيمة وضوابط الحصول على القرض الحسن للعاملين بالوزارو والجهاز الإداري للدولة، موضحة أنه من قضى 5 سنوات عملا بالوزارة يستحق 25 ألف جنيه ومن قضى 3 سنوات عملا يستحق 15 ألف جنيه، بينما للعاملين بالجهاز الإداري للدولة 20 ألف جنيه، وذلك بدون فوائد، وللتقديم على القرض يجب متابعة مواقع الوزارة والصفحات الرسمية على فيس بوك واتساب تيلجرام.

وأوضحت الوزارة، من خلال فديو لها اليوم على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن الضوابط تضمنت: خصم قيمة القرض على 40 شهرا متتالية وأن تكون المدة المتبقية له 3 سنوات لبلوغه سن المعاش ولا يجمع بين القرض وأي قرض مصرفي آخر وعدم الحصول على قرض جديد إلا بعد سداد القرض السابق وإن وجد وعدم إخلاء طرف المقترض إلا بعد سداد الأقساط المتبقية من القرض.

وأشارت الوزارة إلى أن الضوابط الخاصة بالعاملين في الجهاز الإداري بالدولة هى: سيتم خصم القرض على 30 شهرا متتالية، وأن تكون المدة المتبقية في الخدمة 3 سنوات قبل بلوغه سن المعاش وإقرار بتحويل المرتب لأي فرغ من فروع بنك مصر وإرفاق إفادة من البنك بالتحويل مع الاستمارة ولا تقل مدة طالب القرض عن 15 سنة خدمة فعلية متصلة ولا يجمع بين القرض الجديد وأي قرض مصرفي آخر ولا يكون المقترض مدينا بفيزا مشتريات وعدم الحصول على قرض جديد إلا بعد سداد السابق أن وجد.

جدير بالذكر أن ضحت 50 مليون جنيه للعاملين بالوزارة، قروض حسنة بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية لأبناء الوزارة من العاملين بوزارة الأوقاف، والمديريات الإقليمية، وأيضًا منح العاملين بالجهاز الإداري للدولة قروض حسنة دون أي فوائد أو مصروفات إدارية.