وزير الخارجية: ما تفعله إسرائيل في لبنان انتهاك لسيادته ووحدة أراضيه

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، إن المجتمع الدولي اتخذ وقتا طويلًا من أجل المطالبة بإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف خلال إلقائه بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء السبت، أن مصر تدين بكل العبارات، كل ما تقوم به إسرائيل من دفع للمنطقة صوب الكثير من التداعيات.

وأشار إلى أن مصر ترفض كل هذه العدائيات، وتدين بشدة كل ما تفعله إسرائيل فيما يتعلق بالعدوان على لبنان، مشددا على أن ما يحدث هناك هو انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي.

ولفت إلى أن مصر تضع كل الأولويات من أجل الإنهاء الفوري لكل إراقة الدماء وبشكل فوري وعاجل ودون أي شروط وكذلك بشكل مستدام.

ونوه بأن مصر تعارض بكل شدة أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو نزوح شعبها، مؤكدا أهمية وضع حلول نهائية لإدخال المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى المحتاجين من المدنيين.