الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا اغتيال حسن نصر الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إضافة إلى قائد الجبهة الجنوبية في الحزب وقادة آخرين، أمس الجمعة.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن المقاتلات التابعة لسلاح الجو، هاجمت بتوجيه استخباراتي دقيق من جناح الاستخبارات والمنظومة الدفاعية، المقر المركزي لحزب الله، الواقع تحت الأرض ببيروت.

وأشار إلى «تنفيذ الهجوم بينما كان كبار ضباط حزب الله في مقرهم ينسقون الأنشطة الإرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل»، بحسب ما جاء في البيان.

ولفت إلى أن نصر الله، كان مسئولًا عن مقتل العديد من المواطنين والجنود الإسرائيليين، وتخطيط وتنفيذ آلاف العمليات ضد إسرائيل وما حولها.

وذكر أن «نصر الله صانع القرار الرئيسي والمعتمد الوحيد للقرارات الاستراتيجية النظامية، وأحيانا القرارات التكتيكية في التنظيم».