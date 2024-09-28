* الابتعاد عن المنافسة مع أفلام أخرى وراء تأخر موعد عرض الفيلم

تشهد دور العرض السينمائية تجربة سينمائية شبابية جديدة هى فيلم «عنب»، بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، نور قدرى، محمود الليثى، ليلى عز العرب، حسام حسنى، تونى ماهر، وطاهر أبو ليلة وهو تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج أحمد نور.

التقت «الشروق» أبطال العمل، الذين تحدثوا عن طبيعة شخصياتهم، وكواليس التصوير، والرسائل التى يطلقها الفيلم، وشرائح الجماهير التى يخاطبها، وغيرها من التفاصيل، نعرضها فى التقرير التالى.

تحدثت الفنانة آيتن عامر عن الفيلم قائلة: عمل كوميدى من طراز فريد وكل أبطاله من الشباب واثق فى نجاحه بشكل كبير حيث بذلنا به مجهودا، وقمنا بعمله بأحدث تقنيات المونتاج، ورسالة الفيلم للجمهور هى الضحك من القلب فالعمل اعتمد على كوميديا الموقف.

وأضافت أيتن أن الجمهور فى احتياج للضحك والكوميديا غير المعتادة وذلك سيشاهدوه فى فيلم «عنب» والكواليس كانت مليئة بالحب والبهجة وذلك سيظهر نتيجته على الشاشة وسيكون هذا العمل بداية انطلاقة لفنانين شباب يمتلكون موهبة غير عادية.

وتحدثت نور قدرى فيلم «عنب» سيحقق نجاحا مثل «صعيدى فى الجامعة الأمريكية»، فهو عمل فنى متكامل الأركان يهدف إلى الكوميديا وأيضا به رسائل للشباب وهى عدم الاستهتار بالشىء والابتعاد عن الأخطاء وذلك فى إطار كوميدى شبابى سيحبه الجمهور.

وأضافت نور الكواليس كانت أكثر من رائعة وذلك يرجع إلى أبطال العمل فهم أصدقائى منذ سنوات طويلة وكنا نعمل معا بورشة خالد جلال واليوم نحمل مسئولية فيلم سينمائى ونصبح أبطاله وبهذا الحلم بدأ يتحقق لنا جميعا وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور بحق المجهود المبذول به.

وقال تونى ماهر: الفيلم كوميدى من العيار الثقيل وهو عبارة عن مجموعة أصدقاء فى الحقيقة وفى العمل تجمعهم مواقف كوميدية كثيرة ورسالتنا هى الضحك فقط، وهى رسالة مهمة للغاية فى ظل الظروف التى يمر به المواطن.

وعن موعد طرح الفيلم بأنه غير موفق بالمرة؛ حيث إن الدراسة بدأت منذ أيام قال: أثق فى مضمون العمل وكل من سيدخل مرة سيقوم بدعوة أصدقائه، وأيضا كل أبطال الفيلم لهم جمهور كبير من الشباب وذلك سيدعم العمل بشكل كبير وكلنا نروج له عبر السوسيشال ميديا.

وقالت الفنانة ليلى عز العرب إن فيلم «عنب» مختلف تماما عن أفلام الكوميديا الموجودة فى السوق المصرية فهو يتميز بالقصة الجيدة وغير المملة بالمرة وكوميديا موقف وانبهرت من الأداء التمثيلى لـ«أيتن عامر بالأخص» ستشاهدونه بشكل يختلف عن كل ما قدمته قبل ذلك.

وأتوقع للفيلم نجاحا مثل إسماعيلية رايح جاى فهو يتشابه معه فى كثير من الأحداث والكواليس كانت ممتعة وسهلة ونعمل كلنا فى حب بهدف إسعاد الجمهور وبعد ما شاهدت النسخة الأخيرة للعمل حقيقى أكثر من رائع وسينال إعجاب كل من سيشاهده.

وكشف الفنان حسام حسنى عن شخصيته فى العمل؛ حيث إنه يجسد نفسه فى الحقيقة ولكن فى إطار كوميدى وهذه أول مرة يأخذ مساحة دور كبير فى عمل سينمائى والأحداث مليئة بكوميديا غير مسبوقة بالأخص فى الدور الذى يقدمه سيكون مفاجأة للجمهور وإذا حقق به نجاحا سيكمل فى طريق التمثيل بجانب الغناء.

وأضاف حسنى أتوقع للفيلم نجاحا كبيرا فى السوق المصرية وذلك يرجع أنه بطولة شبابية ونحن نفتقد هذا النوع من الأعمال وكل الصناع بذلوا مجهودا غير طبيعى للإخراج عمل فنى يحترم عقلية الجمهور ويرسم الابتسامة على وجههم.

وقال المخرج أحمد نور رسالة الفيلم هى ساعة ونصف من الضحك المتواصل بشكل غير ممل بالمرة ورسالته الأخرى الابتعاد عن المخدرات، والمميز بالعمل أنه ملىء بالنجوم الشباب الموهبين وأثق أنه سيكون بداية فى طريق نجومية كل منهم فبعد هذا العمل سيقوم كل من الصناع ببطولة فيلم لوحده.

وأضاف نور أنه اختار موعد نزول الفيلم فى هذا الوقت رغم الانتهاء منه منذ فتر طويل بسبب الابتعاد عن نزوله فى زحام دور العرض ووجوده بجانب ولاد رزق ٣، واللعب مع العيال، وأعمال أخرى بإنتاج ضخم إذا تم عرض الفيلم بجانبهم كان سيتعرض للظلم ولن يشاهده الجمهور بالشكل الجيد، وعرضه فى هذا الوقت رغم دخول المدارس رائع وذلك يرجع لوجوده فى السينمات بمفرده متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور.