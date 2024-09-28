حصيلة الوفيات جراء الفيضانات في بولندا ترتفع إلى 9 أشخاص

تحصي السلطات البولندية الآن حصيلة الضحايا والأضرار جراء الفيضانات المدمرة، فيما تنخفض مناسيب المياه مجددا في أنهار البلاد.

وقال ماريك بورون رئيس الشرطة عقب اجتماع وزاري في وارسو إنه تم العثور على تسع جثث حتى الآن. وذكر أن عدد الوفيات المؤكدة ازداد اثنين، كما أن هناك شخصا في عداد المفقودين.

وأشار بورون إلى أنه لم يتم التعرف على هوية الجثتين اللتين عثر عليهما مؤخرا.

وحذر بورون من أن السكان ما زالوا عرضة للخطر من الآثار اللاحقة في المناطق الأشد تضررا جراء الفيضانات.

وأضاف أنه تم إجلاء 20 شخصا آخر من منازلهم بسبب خطر انهيارها، في الـ 24 ساعة الماضية. وترك إجمالي 4778 شخصا على الأقل منازلهم بصورة مؤقتة بسبب الفيضانات.

وبحسب وكالة أنباء "بي إيه بي"، أفرجت الحكومة حتى الآن عن 623 مليون زلوتي (163 مليون دولار) لصالح جهود مساعدات المتضررين.

وأوضح بورون أنه تم إنقاذ "199 شخصا" من خطر وشيك بفضل نشر مروحيات الشرطة والجيش. والإضافة إلى ذلك تم إرسال اخصائيين نفسيين لمساعدة الأشخاص المتضررين في أماكن الفيضانات.