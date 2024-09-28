21 فيلما قصيرا في مسابقة أفلام شباب مصر بمهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن مشاركة 21 عملاً فنياً في مسابقة "أفلام شباب مصر" للفيلم الروائي القصير، ضمن فعاليات الدورة الـ40 للمهرجان، التي ستقام في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل.

تضم المسابقة مجموعة متنوعة من الأفلام التي أبدعها طلاب من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، وتضم القائمة الأفلام التالية: "أغدا ألقاك"، "صندوق الموسيقى"، "نفسي"، "iDoser"، "وحيد في المدينة"، "دواير"، "بين ٢"، "نتمنى لكي التوفيق هذه المرة" و"فاضل دقيقة" ، و"رحيل" ، وفيلم "بينج بونج"، "رحلة صغيرة"، إلى جانب أفلام "إلى أبي الذي لا أعرفه"، و"عتمة"، و"صدى من غير صوت"، و"النص المليان"، و"ورقة خمسة"، و"وضع يد"، و"بلا جواب"، و"الرحلة اللي تودي".

تضم لجنة تحكيم المسابقة الفنان خالد سرحان رئيساً، وبعضوية كلا من الفنانة رانيا محمود يس، والفنانة نهى عابدين.

تقدم المسابقة عدة جوائز، منها جائزة أفضل فيلم، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل فيلم روائي قصير، فضلاً عن جائزة "أحمد الحضري" التي تمنح لأول مرة لأفضل فيلم يحمل رسالة إنسانية.

تعد المسابقة فرصة واعدة للشباب المصري لاستعراض مواهبهم الفنية والمساهمة في إثراء المشهد السينمائي المحلي والدولي.