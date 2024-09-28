حبس متهم بسرقة سيدة عنوة تحت تهديد السلاح في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم السبت، حبس عاطل لمدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سيدة بالإكراه والتعدي عليها تحت تهديد السلاح الأبيض.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على السلاح الأبيض المستخدم، وتحريز المسروقات، بالإضافة إلى تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط المكان.

تلقى مأمور قسم شرطة مينا البصل إخطارًا ببلاغ من سيدة تتهم شخصًا، له معلومات جنائية مسجلة، بالتعدي عليها وسرقة مبلغ مالي بعد تهديدها بسلاح أبيض.

وبتقنين الإجراءات، تم إعداد كمين للمتهم، وبإلقاء القبض عليه ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. وبتطوير مناقشته، أرشد عن المبلغ المالي المستولى عليه والسلاح الأبيض المستخدم في الحادث.

تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة التي تباشر التحقيق.