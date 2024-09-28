إيران تزامنا مع أنباء اغتيال حسن نصر الله: الاغتيالات لن تحل مشكلة إسرائيل

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قال علي لاريجاني مستشار الزعيم الأعلى الإيراني، الجمعة، إن إسرائيل تتخطى الخطوط الحمراء لطهران وإن الوضع أصبح خطيرا.

جاء ذلك بعد هجوم إسرائيلي استهدف مقر القيادة المركزي لجماعة حزب الله اللبنانية في الضاحية الجنوبية لبيروت

وقال مسئول إسرائيلي كبير للصحفيين إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كان المستهدف من الهجوم.

وأضاف لاريجاني للتلفزيون الرسمي الإيراني: «الاغتيالات لن تحل مشكلة إسرائيل... فمع اغتيال قادة المقاومة سيحل آخرون محلهم»، وفق وكالة رويترز.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أمني إيراني كبير لرويترز إن طهران تتحقق من وضع نصر الله. وذكر مصدر مقرب من الجماعة لرويترز أن نصر الله على قيد الحياة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان ندد بالهجوم، ووصفه بأنه «جريمة حرب واضحة لا يمكن إنكارها تكشف مجددا طبيعة إرهاب الدولة الذي يمارسه النظام الصهيوني».