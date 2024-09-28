وزير الخارجية: الاحتلال يستخدم التجويع والحصار كسلاح ضد الفلسطينيين لتدمير غزة وطرد أهلها

قال السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن العدوان الإسرائيلي الذي أودى بحياة أكثر من 41 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال، فضلا عن المفقودين ومن هم تحت الأنقاض؛ سيخلف معاناة طويلة الأمد للأحياء من سكان قطاع غزة.

وأضاف خلال خلال إلقاء كلمة مصر في مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، إن آلة الحرب والعدوان الإسرائيلية عمدت إلى تدمير معظم المباني السكنية والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، بما يعكس نهجا متعمدا لتحويل القطاع إلى منطقة غير قابلة للحياة وطرد سكانها.

وأوضح أن العدوان الإسرائيلي لم يقتصر على قطاع غزة؛ بل امتد إلى الضفة الغربية رغم كل المناشدات الدولية لإسرائيل بوقف نزيف الدماء وإيقاف القتل المستمر واستهداف المدنيين، ورغم مساعي الوساطة المستمرة لمصر مع قطر والولايات المتحدة، ورغم قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، ورغم ما آل إليه القطاع من وضع إنساني كارثي.

واستنكر انتقام قوات الاحتلال من سكان غزة، قائلا إن جيش الاحتلال استخدم التجويع والحصار كسلاح ضد الفلسطينيين، وفرض عليهم النزوح والتهجير من منازلهم، واحتل الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ومنع وكالات الأمم المتحدة من توزيع المساعدات داخل القطاع، وترك المدنيين بلا مأوى ولا دواء ولا غذاء كاف على مدار أشهر طويلة.

وشدد على أن مصر والدول العربية أعلنت رفضها قتل واستهداف المدنيين منذ بداية الأزمة، متابعا: «نبذنا العنف بكافة أشكاله ضد سائر المدنيين، ولكننا وجدنا إمعانا من جانب إسرائيل في الانتقام وتوسيع رقعة الصراع وتحويله إلى مواجهة إقليمية شاملة، والآن تستهدف إسرائيل المدنيين في لبنان الشقيق، وتعرض المزيد منهم للخطر، وهو أمر مدان ومرفوض جملة وتفصيلا».