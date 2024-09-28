النائب ضياء الدين داوود: ثلثا الموازنة العامة يأتي من الفقراء

قال النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه لا يفصل بين حكومة الراحل شريف إسماعيل وحكومتي الدكتور مصطفى مدبولي الأولى والثانية، مشيرًا إلى أن البرنامج الحكومي واحد في الحكومات الثلاث.

وأضاف خلال لقاء مع برنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة «صدى البلد»: «اختلافي مع الحكومة موضوعي ويتعلق بالقرارات التي تتخذها في برنامجها، مثل قرار تحرير سعر الصرف».

وتابع: «من الطبيعي أن أكون ضد هذا القرار، لأني ماقدرتش لسه أؤمّن للمواطن عمل ودخل وحياة وصحة وتعليم ، وأواجهه بأنك لابد أن تتحمل معي الأعباء كاملة غير منقوصة».

وتساءل: «من الذي يصرف على هذه البلد؟ من أين تأتي ثلثي الموازنة العامة؟ تأتي من الفقراء وليس من الأغنياء، فالناس هي من تصرف على البلد».

وواصل حديثه: «إذا كنت تكسب 10 آلاف جنيه، فأنت تصرف 12 ألفا لأنك تستدين ألفي جنيه، وتنفق 120% من دخلك، أما من يكسب مليون جنيه، ممكن يصرف 600 ألف ويدخر 400 ألف؛ إذن من ينفق أكثر هو من ينفق كامل دخله، وهؤلاء يمثلون السواد الأعظم من المجتمع؛ لأن جميع السلع والخدمات التي يشترونها تخضع للضريبة بشكل مباشر».