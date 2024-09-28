وزير الخارجية: الأمم المتحدة عاجزة عن أداء مهمتها الأساسية وهي حفظ السلام والأمن الدوليين

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، إن منظومة الأمم المتحدة عاجزة عن القيام بمهمتها الأساسية ومبرر إنشائها وهو حفظ السلام والأمن الدوليين.

وأضاف خلال إلقائه بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء السبت، أن منظومة الأمن الجماعي بما ذلك منظومة نزع السلاح ومنع الانتشار النووي باتت في مهب الريح.

وأشار إلى أنه لم يعد التلويح المباشر أو الضمني باستخدام السلاح النووي محض خيال، بل شوهد كتهديدات مباشرة في العدوان الدائر على قطاع غزة.

ولفت إلى أن هذا الأمر يُرصَد أيضًا بشكل يومي في سعي الدول النووية في تحديث ترسانتها، والتلويح بإمكانية استخدام السلاح النووي دون اتخاذ خطوات جادة للتوصل لعالم خالٍ من الأسلحة النووية أو تحقيق مبدأ عالمية المعاهدة وإقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفقًا لمقررات مؤتمر المراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووي وعلى رأسها مقرَّر الشرق الأوسط لعام 1995.

وأكّد أنه لا توجد منطقة بالعالم أكثر تضررًا من الخلل المتنامي في منظومة الأمن الجماعي كإفريقيا والشرق والأوسط، موضحا أنه من المؤسف أن يكون هناك تزايد في قرارات مجلس الأمن المعنية بالعمليات الإنسانية بالتوازي مع العجز الفادح للمجلس عن الاضطلاع بمسئولياته في إيقاف مرض النزاعات والاكتفاء بمحاولة علاج الأعراض الإنسانية.