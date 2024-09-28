تقارير إيطالية: نجم ميلان بديل محمد صلاح في ليفربول

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم السبت، أن ليفربول الإنجليزي استقر على نجم إي سي ميلان الإيطالي، ضمن خياراته، لتعويض رحيل محمد صلاح المحتمل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي وهذا ما أكدة المصري، أن الموسم الحالي قد يكون الأخير له مع الريدز.

ووفقًا لما نشره موقع «كالتشيو ميركاتو» أن وضع الأميركي كريستيان بوليسيتش نجم ميلان، ضمن خياراته، لتعويض الرحيل المحتمل لنجمه محمد صلاح.

تابعت التقارير أن بوليسيتش، أعاد إحياء مسيرته مجددا بعدما قدم أداء مميزًا في الفترة الأخيرة مع ناديه الإيطالي.

أوضحت أن عملية شراء بوليسيتش لن تكون سهلة بعدما تضاعفت قيمة اللاعب في سوق الانتقالات بشكل كبير منذ انتقاله إلى ميلان مقابل 20 مليون يورو قادماً من تشيلسي في عام 2023.

يستعد محمد صلاح مع فريقه ليفربول لمواجهة وولفرهابتون مساء اليوم السبت في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.