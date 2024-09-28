النني يشارك في فوز الجزيرة أمام النصر بالدوري الإماراتي

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حقق فريق الجزيرة فوزًا ثمينًا على نظيره النصر بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد مساء اليوم السبت، في الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي.

وسجل أهداف فريق الجزيرة أهدافه في المباراة عن طريق الثنائي برونو كونسيساو «هدفين» ونبيل فقير، فيما أحرز هدف النصر الوحيد عادل تاعرابت.

وشارك محمد النني لاعب منتخبنا الوطني، في انتصار فريقه الجزيرة أمام النصر خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت.

وبتلك النتيجة، رفع فريق الجزيرة رصيده للنقطة السادسة في المركز السابع، بفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط.