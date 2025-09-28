سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عمليات نسف بروبوتات مفخخة لمبان سكنية في حي الصبرة بمدينة غزة.

وبثت شبكة «قدس» الإخبارية، مقطع فيديو يرصد الانفجارات الناجمة عن تفجير الاحتلال مركبة مفخخة محيط حي الصبرة جنوب المدينة.

انفجارات ناجمة عن تفجير الاحتلال مركبة مفخخة محيط حي الصبرة جنوب مدينة غزة. pic.twitter.com/WgxXgzqccd — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 28, 2025

وتتصاعد عمليات النسف والتدمير الممنهجة التي ينفذها جيش الاحتلال في الأحياء الشرقية والشمالية لمدينة غزة، وذلك بعد إقرار خطة إسرائيلية لاحتلال المدينة وتهجير سكانها.

وبدأ جيش الاحتلال باستخدام الروبوتات المفخخة في أبريل ومايو من العام الماضي، إذ أرادت إسرائيل توسيع رقعة النسف ضمن إستراتيجية لتدمير أكبر مساحة ممكنة وتسطيح الأرض.

وتعد الروبوتات المتفجرة ناقلات جند أمريكية الصنع من طراز «إم 113»، واستخدمت لفترة طويلة كناقلات جند حتى حرب عام 2014 قبل أن تتعرض لهجمات من المقاومة الفلسطينية، مما أجبر الاحتلال على إخراجها من الخدمة وتحويلها إلى روبوتات مفخخة.

ويتم التحكم بهذه الروبوتات عن بعد، وذلك بعد إعادة تصميم الآلية وإفراغ المقاعد مثل قمرة القيادة وغيرها، ومن ثم إدخال كميات كبيرة من المتفجرات إليها.

وينقسم المدى التدميري لهذه الروبوتات إلى قسمين الأول: تدمير وحرق كامل في نطاق دائري يقدر بـ50 مترا وتدمير جزئي في نطاق دائري بطول 150 مترا.