أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أن علاقته جيدة مع النادي الأهلي وجماهيره، وذلك بعد رحيله عن القلعة الحمراء منذ موسمين، مشيرًا إلى أن كل ما يقال حول اضطراب العلاقة بينه وبين الأهلي بعد العمل في نادي بيراميدز ليس له أي أساس من الصحة.

وقال البدري، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون سبورت"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، أنه على اتصال دائم بالكابتن محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء وأن علاقته بالنادي جيدة للغاية خاصة أن كل مسئولي الأهلي كانوا أكبر الداعمين لترشحيه لتدريب المنتخب الوطني.

وأضاف:"علاقتي مع الأهلي ليس بها أي سلبيات أو شوائب، النادي الأهلي صاحب فضل كبير علي".

ويبدأ المنتخب تجمعا مفتوحا الإثنين ويستمر لمدة ٣ أيام فقط لتدريب بعض اللاعبين قبل أن يبدأ الفريق يوم ٥ نوفمبر تجمعه بمعسكر مغلق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة ٢٦ لاعبا بدون اللاعبين المحترفين لخوض مباراة ودية يوم ٧ نوفمبر.