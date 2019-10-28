 مقتل مواطنين وإصابة العشرات في مواجهات مع الشرطة وسط بغداد - بوابة الشروق
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مقتل مواطنين وإصابة العشرات في مواجهات مع الشرطة وسط بغداد

مظاهرات العراق
مظاهرات العراق
نور رشوان
نشر فى : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 5:11 م | آخر تحديث : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 5:11 م

لقى اثنان من المواطنين العراقيين مصرعهما، وأُصيب العشرات، اليوم الاثنين، في مواجهات مع قوات الشرطة، وسط العاصمة العراقية بغداد، وذلك حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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