مقتل مواطنين وإصابة العشرات في مواجهات مع الشرطة وسط بغداد

لقى اثنان من المواطنين العراقيين مصرعهما، وأُصيب العشرات، اليوم الاثنين، في مواجهات مع قوات الشرطة، وسط العاصمة العراقية بغداد، وذلك حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.