مقتل مواطنين وإصابة العشرات في مواجهات مع الشرطة وسط بغداد

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لقى اثنان من المواطنين العراقيين مصرعهما، وأُصيب العشرات، اليوم الاثنين، في مواجهات مع قوات الشرطة، وسط العاصمة العراقية بغداد، وذلك حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.