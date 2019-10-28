مسؤول كويتي: المساعدات الإنسانية الكويتية تلامس احتياجات الشعوب

أكد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية العربية عبدالوهاب البدر أن المساعدات الإنسانية مبدأ أصيل في الكويت، لافتا إلى أنها ليست حكرا على الجهات الحكومية "بل هناك مساهمات كبيرة من القطاع الخاص".

وأوضح البدر، في كلمه له اثناء افتتاح ندوة (التنمية الوطنية والمساعدات الخارجية لدولة الكويت) اليوم الاثنين، أن اليد الكويتية امتدت الى انحاء العالم بالمساعدات الانسانية وشملت الكثير من المجالات الحيوية والتنموية التي تلامس بشكل مباشر احتياجات الشعوب.

وذكر أن هدف (الصندوق الكويتي) هو الاستمرارية وعدم التوقف "لذلك وضع له رأس مال يساعده على النهوض" مشيرا إلى أن موجودات الصندوق حاليا بلغت ما يقارب 5ر5 مليار دينار.

ولفت إلى أن الصندوق لا يتدخل أو يفرض على الجهات والدول المقترضة أي مشاريع بعينها ، مضيفا أن القروض التي تقدم تعد سيادية لا يمكن التنازل عنها.

من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أن الكويت تحتل مكانة مرموقة في دعم التنمية الاقتصادية والمساعدات الانسانية ، مشيرا إلى أن تكريم الامم المتحدة لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لم يأت من فراغ بل نتيجة العطاء السخي المتواصل لتنموية الانسان.

وقال الجارالله ، في تصريح للصحفيين عقب افتتاح ندوة (التنمية الوطنية والمساعدات الخارجية لدولة الكويت) ، إن الكويت ستواصل دورها الانساني والتنموي "الذي اصبح لصيقا ومرادفا لأسم الكويت" بتوجيهات من أمير البلاد.

وأضاف أن الكويت ترغب في مواصلة المساهمة في جهود التنمية في العالم والمساهمة في "اسعاد الشعوب" ، مشيدا بالدور الرائد والمؤثر الذي يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية العربية في العمل التنموي على مستوى العالم ، مشيرا إلى أن أفاق التنمية بالنسبة للكويت غير محدودة وتعمل على تحقيقها في الداخل والخارج.

ولفت إلى أن المساعدات الخارجية الكويتية تاريخية منذ أن بدأت الكويت بممارسة دورها على المسرح السياسي على المستويين الاقليمي والدولي ، مؤكدا سعي الكويت الدؤوب لدعم فرص التنمية في مختلف انحاء العالم.