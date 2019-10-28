تركيا تقول إنها تعاونت مع أمريكا بشأن «تحييد» البغدادي

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ذكرت الحكومة التركية إنها تعاونت مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل العملية التي قتل فيها زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وتحدث إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عمليات "دبلوماسية مكثفة" بين الحليفين بحلف شمال الأطلسي.

وقال: "تواصل جيشنا ووحداتنا الاستخباراتية مع زملائهم الأمريكيين، كما نسقوا أيضا".

وأضاف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن تركيا والولايات المتحدة تبادلتا المعلومات والأفكار.

وقال: "تركيا والولايات المتحدة عملا معا بشأن تحييد البغدادي".

كانت مجلة "نيوزويك" الأمريكية نقلت عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن الولايات المتحدة لم تبلغ تركيا مسبقا بالعملية. وقال المسؤول للمجلة إنه "لم يتم إبلاغ تركيا، الحليف بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، والتي تدعم المسلحين المحليين (في سورية)، بالعملية قبل تنفيذها".



