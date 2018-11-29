 فوجتس أيقونة جلادباخ يشيد بمدرب الفريق: سيصبح مدربا عظيما - بوابة الشروق
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فوجتس أيقونة جلادباخ يشيد بمدرب الفريق: سيصبح مدربا عظيما

د ب أ
نشر فى : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 9:57 م | آخر تحديث : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 9:57 م

أشاد بيرتي فوجتس، أيقونة نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، بالمدرب الجديد للفريق ماركو روزه.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال صاحب فوجتس الأرقام القياسية مع جلادباخ متصدر ترتيب الدوري الألماني، عن روزه إنه " في طريقه ليصبح مدربا عظيما للغاية".

وأضاف نجم المنتخب الألماني الأسبق أن روزه " أعاد المتعة الحقيقية في مشاهدة بوروسيا، لقد شكل روزه فريقا حقيقيا يجري فيه كل لاعب من أجل الآخر، وعندما لا يجري أحدهم، يكون هناك رد فعل من المدرب من خارج الملعب".

يشار إلى أن فوجتس صاحب 72 عامًا خاض 419 مباراة في الدوري الألماني وحصد خمس بطولات مع بوروسيا مونشنجلادباخ.

وأعرب فوجتس عن أمله في تأهل ناديه السابق في نهاية الموسم لبطولة دوري أبطال أوروبا، وقال" إذا حقق جلادباخ تماسك هذا الفريق على مدار فترة من الزمن، فإن هناك فرصا عظيمة لمعاودة الحصول على لقب قريبا".

كان روزه صاحب الـ43 عامًا تولى تدريب جلادباخ هذا الموسم، ويتربع الفريق على قمة جدول الدوري الألماني برصيد 19 نقطة.

كانت آخر مرة حصد فيها الفريق بطولة في عام 1977.


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