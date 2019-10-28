الحريري ينفي صحة المزاعم بوجود تمويل سعودي وإماراتي لتغطية الاحتجاجات في لبنان

نفى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، بشكل قاطع، صحة ما نشرته إحدى الصحف اللبنانية في عددها الصادر اليوم، حول أنه تبلغ معلومات مفادها بأن السعودية والإمارات تقومان بتمويل 3 قنوات فضائية لبنانية خاصة لتغطية الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي تشهدها البلاد.

وأكد المكتب الإعلامي للحريري - في بيان اليوم الاثنين - أن ما نشرته الصحيفة في هذا الصدد، مختلق ولا أساس له من الصحة.

وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، وثيقة الصلة بحزب الله، قد ذكرت في عدد اليوم أن رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات "إل بي سي آي" بيار الضاهر قد اعترف أمام رئيس الحكومة سعد الحريري قبل عدة أيام أنه تلقى أموالا من السعودية والإمارات مع زميليه تحسين الخياط رئيس قناة (الجديد) وميشال المر رئيس قناة (إم تي في) لتكثيف التغطية الإخبارية للتظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي تمر بها البلاد بما يعطي التحركات الشعبية زخما أكبر.

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الجاري سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة، لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.