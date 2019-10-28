فريق من اللاجئين السوريين يفوز ببطولة العالم للروبوتات بدبي

فاز فريق من اللاجئين السوريين ببطولة العالم للروبوتات "فيرست جلوبال"، التي استضافتها الإمارات، واختتمت مساء الأحد.

وتفوق الفريق على فرق تضم 1500 متسابق من 191 دولة، تنافسوا على ابتكار روبوتات قادرة على أداء وظائف لتنظيف المحيطات والبحار من الملوثات.

ويضم الفريق الفائز، والذي يحمل اسم "فريق الأمل" ماهر العساوي، وعمّار كبور، وسلام الفرخ، ويوسف شعبان، وآمنة كبور.

ويقول يامن النجّار، المشرف على "فريق الأمل" إن رحلة الفريق كانت مليئة بالإصرار والعزيمة والجهد، ولم يثنهم بعد المسافات والعقبات التي واجهتهم من النجاح في تحقيق امالهم، وترك بصمة في سجل التقدم العلمي للشباب العربي.

ويؤمن أعضاء الفريق أن "العقبات والصعوبات التي واجهتهم في سورية بسبب الحرب المتواصلة، قادتهم للبحث عن وسيلة للخروج من تلك الدوامة، وكانت الدافع الرئيسي لتعلم أشياء جديدة ومبتكرة".

وبدأت رحلة أعضاء الفريق مع تعلم مواد العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والرياضيات وغيرها من المواد التي تحفز على مواكبة التطور العالمي في التقنية والبرمجة والابتكار، عبر التسجيل في دورات "منظمة مابس" التي تقدم التعليم المجاني لأكثر من ثلاثة آلاف طفل في مخيمات لبنان.

وخلال مسيرته، شارك "فريق الأمل" في العديد من المسابقات في لبنان والوطن العربي والعالم، وفاز بثلاثين جائزة. كما شارك في جميع دورات جوائز بطولة العالم للروبوتات "فيرست جلوبال" في المكسيك حيث حصل على الجائزة الأولى وأيضا في دورة الولايات المتحدة.

وأقيمت بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي "فيرست جلوبال"، في دبي على مدار أربعة أيام، وضمت 1500 متنافس ضمن الفئة العمرية من 14 إلى 18 سنة.

وجاء اختيار الفرق المشاركة في البطولة العالمية بناء على نتائجها في سلسلة من الفعاليات استمرت طوال العام في مختلف دول العالم.