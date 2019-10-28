«لجنة الحريات في نقابة الصحفيين» تفوز بجائزة حمدى قنديل للصحافة لعام ٢٠١٩

أعلن النادي الإعلامي عن فوز لجنة الحريات في نقابة الصحفيين بجائزة حمدي قنديل للصحافة لعام ٢٠١٩ لدورها الكبير في دعم المجتمع الصحفي والصحافة المصرية خلال هذا العام. وسيتم تسليم الجائزة في نهاية فعاليات منتدى إعلام مصر يوم ٤ نوفمبر، على أن يتسلمها عن اللجنة، ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمشرف العام على اللجنة، عمرو بدر رئيس اللجنة، محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس النقابة وعضو باللجنة، محمود كامل عضو مجلس النقابة وعضو باللجنة

وتمنح جائزة حمدي قنديل إلي شخصية أو فريق عمل أو مؤسسة صحفية وإعلامية صنعت أثيرا وإنجازا في المجال الإعلامي المصري خلال العام الماضي.

وتعد "جائزة حمدي قنديل" أحدث مبادرات النادي الإعلامى الرامية إلى تعزيز المجال الإعلامي المصري، عبر تكريس القيم الإيجابية التي ميزت مسيرة الإعلامي الراحل الأستاذ حمدي قنديل، وتحفيز الفاعلين في القطاع على تطوير جهودهم وزيادة المبادرات الفردية الداعمة للأداء الإعلامي المؤثر.

وكان النادي الإعلامي دعا الجهات ذات الصلة (النقابات، الجامعات، المؤسسات الإعلامية، منظمات المجتمع المدني) الراغبة في ترشيح شخصيات إعلامية للفوز بها، إلى إبلاغ النادي بأسماء المرشحين، في موعد أقصاه ٢٥ سبتمبر، عبر البريد الإلكتروني award@dedi.org.eg، في رسالة تحت عنوان "ترشيح جائزة حمدي قنديل”.

النادى الإعلامى يتبع مبادرة الدنماركية المصرية للحوار، ويهدف إلى تنمية المجال الإعلامى المصرى، وقام بتدريب المئات من الصحفيين ومديرى التحرير والمحتوى في معظم المؤسسات الإعلامية المصرية باختلاف أنواعها سواء مطبوعة أو مرئية أو رقمية.



