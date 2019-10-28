نجل المستشار الراحل فيلي برانت ينتقد الاشتراكيين الديمقراطيين بألمانيا حاليا

انتقد بيتر برانت، نجل المستشار الألماني الراحل فيلي برانت، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا ووصفه بأنه نخبوي ومعزول عن البسطاء.

وقال المؤرخ بيتر برانت، في مقابلة مع صحيفة "تاجس شبيجل" سيتم نشرها على موقع الصحيفة بمناسبة الذكرى الخمسين لتولي برانت المستشارية في ألمانيا، إن الاشتراكيين الديمقراطيين "فقدوا الاتصال مع الأشخاص البسطاء".

وأضاف قائلا: "الفن يتمثل في الواقع في الجمع بين أوساط كبرى مختلفة، بحيث يتم الجمع بين الوسط الحضري المتعلم جيدا وغير المحلي نوعا ما على ناحية، وبين الأشخاص العاديين على الناحية الأخرى".

يذكر أن فيلي برانت أصدر بيانه الحكومي في الثامن والعشرين من أكتوبر 1969.

وكان برانت رأس الحكومة الألمانية بين عامي 1969 و1974 ضمن ائتلاف ليبرالي اشتراكي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر، كما شغل منصب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي لأكثر من عشرين عاما.