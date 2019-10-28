فوز مرشح اليسار فرنانديز في الانتخابات الرئاسية بالأرجنتين

أعلنت هيئة الانتخابات الأرجنتينية، فوز مرشح اليسار البيروني، ألبرتو فرنانديز في الانتخابات الرئاسية، اليوم الاثنين، ليتغلب على خصمه الرئيس الليبرالي المنتهية ولايته ماوريسيو ماكري.

وذكرت قناة "روسيا اليوم"، أن فرنانديز فاز من الجولة الأولى بحصوله على 46.36% من الأصوات، بينما حصل ماكري على 41.22% بالاستناد إلى نتائج جزئية شملت 75% من الأصوات.

وصرح فرنانديز في وقت سابق، بأنه يجب طي الصفحة المشينة التي بدأت كتابتها في 10 ديسمبر 2015 بالتصويت علي الانتخابات الرئاسية الجديدة.

ويخشى المستثمرون أن يؤدي انتخاب فرنانديز إلى عودة سياسة تدخل الدولة التي شهدتها البلاد في عهد الزوجين كيرشنر (2003 - 2015).

وبانتخاب فرنانديز، ينهي الرئيس الحالي ماوريسيو ماكري الذي يبلغ من العمر60 عاما ، ولايته خلال أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها الأرجنتين منذ 2001، حيث شهدت انكماشا منذ أكثر من عام وتضخما كبيرا بلغ 37.7% في سبتمبر ومعدل فقر يطال 35.4% من السكان أو واحدا من كل ثلاثة أرجنتينيين.