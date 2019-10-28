بريطانيا تفتح تحقيقا حول إطلاق موقع إلكتروني حملة تمويل جماعية لقتل ناشطة قانونية



تحقق الشرطة البريطانية حول إطلاق موقع إلكتروني حملة تمويل جماعية، تدعو لقتل "جينا ميلر" الناشطة القانونية المناهضة للبريكست.

وسعت الصفحة التي أنشأت على موقع "Go Fund Me" الأمريكي -وهي عبارة عن منصة تمويل جماعي أمريكية هادفة للربح تسمح للناس بجمع الأموال لأي شيء- على الإنترنت منذ أبريل، إلى الحصول على 10 آلاف جنيه إسترليني لتوظيف قاتل محترف لقتل "ميلر"، ولكن تم حذف الصفحة قبل جمع أي أموال، وذلك وفقاً لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: "يقوم ضباط من فريق إدارة البحث الجنائي بالتحقيق في تقرير عن تهديدات بالقتل تم إبلاغهم بها يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري".

واعتذر المتحدث باسم "Go Fund Me"، بعد أن أزال الحملة، وقال: "آسفون لأنه تم تجاوز إجراءاتنا القوية، وآسفون بشكل خاص لأي مضايقة سببناها لجينا ميلر".

وردت ميلر على "تويتر"، قائلة: "نحن بحاجة إلى شفاء أمتنا، ورأيي هو أن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي أن نتذكر القيم البريطانية الحقيقية للتسامح واللياقة والحكمة والواجب الوطني والمنطق السليم وفوق كل ذلك الصدق والعطف".

وأوضحت سيدة الأعمال "ميلر"، إنها تعرضت للتهديد بالقتل والاغتصاب بعد وصولها إلى الصدارة قبل 3 سنوات لقيادتها حملة ضد إطلاق بريكست دون موافقة البرلمان البريطاني، وقد تحدث عدد من أعضاء البرلمان أيضًا عن استهدافهم عبر مستخدمي الإنترنت وتلقيهم تهديدات بالقتل.

وقيل في تقرير برلماني يضم جميع الأحزاب، إن "تهديدات القتل متكررة" سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في رسائل مكتوبة أو في أثناء الاجتماعات العامة.

وقال رئيس أساقفة كانتربري، جوستين ويلبي -أكبر أسقف في كنيسة إنجلترا- اليوم، إن هناك خطرًا يتمثل في سكب "البنزين" على انقسامات البلاد حول مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفي حديثه لصحيفة "صنداي تايمز"، قال إن "بريطانيا أصبحت مدمرة بسبب معاملة أولئك الذين لديهم آراء معارضة كأعداء".

وفي الوقت الذي جعلت فيها وسائل التواصل الاجتماعي من "استخدام التعليقات غير المتهورة" أمرًا خطيرًا للغاية، وخطاب الكراهية في ازدياد، دعا "ويلبي" القادة السياسيين إلى الاهتمام بقدر أكبر بما يقولون.

وأوضح أن انتقاداته لم تقتصر على رئيس الوزراء البريطاني جونسون وحكومته، لكنه أوضح أنه يعتبر رئيس الوزراء مسؤولاً بشكل جزئي عن حقيقة أن المجتمع البريطاني أصبح "محطماً تماماً".



