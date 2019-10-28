مسؤول فلسطيني: الاحتلال الاسرائيلي يهدم جزءا من سور مدرسة في جنين

أعلن مسؤول فلسطيني محلي قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم جزء من سور مدرسة "التحدي 17" في قرية ظهر المالح المعزولة خلف جدار التوسع العنصري جنوب غرب جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم عن رئيس مجلس قروي ظهر المالح عمر الخطيب قوله: إن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت المدرسة، وأعلنت محيطها منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت الطلبة والأهالي من الاقتراب منها، قبل ان تهدم جزءا من سورها الخارجي".

من جهتها، نددت مديرة تربية جنين سلام الطاهر، بهذه الأعمال "العدوانية والمنافية لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، التي تهدف إلى محاربة التعليم".