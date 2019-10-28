بيع لوحة إيطالية نادرة مقابل 24 مليون يورو

ذكرت تقارير إعلامية محلية أنه تم بيع لوحة نادرة للرسام الإيطالي سيمابوي ترجع إلى ما قبل عصر النهضة مقابل أكثر من 24 مليون يورو (5ر26 مليون دولار) في باريس أمس الأحد.

وكان السعر الاسترشادي 6 ملايين يورو في المزاد الذي أدارته صالة "أكتيون" وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "ا ف ب".

وذكرت التقارير أنه تم اكتشاف اللوحة في منزل امرأة مسنة في قرية كومبيان بشمال فرنسا، لم تكن تعرف قيمتها من قبل.

وتظهر اللوحة الصغيرة السيد المسيح بين حشد من الأشخاص على خلفية ذهبية. وكان سيمابوي، واسمه الحقيقي سيني دي بيبو نشطا في القرن الثالث عشر.

ويعتبر الرسام وفنان الفسيفساء المنحدر من فلورنسا أحد أعظم الشخصيات الإيطالية قبل عصر النهضة.

ويشمل سعر اللوحة تكاليف المزاد، وفقًا لوكالة أنباء "ا ف ب"، ولم تتوفر تفاصيل حول المشتري.