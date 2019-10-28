فرج عامر: البدري تجاهل ضم 3 لاعبين مميزين في سموحة

أكد محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، تجاهل في اختياراته 3 لاعبين من الفريق واختار لاعب واحد فقط.

وكتب فرج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :" المنتخب الأول اختار حسام حسن من سموحة وتخطى في اختياراته 3 لاعبين من سموحة أحدهم سوف يكون أحد أهم لاعبي الدوري العام هذا الموسم".

وانتقد رئيس سموحة طريقة تعامل أندية القمة في الصراع على نجوم الفريق للحصول على خدماتهم خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب عامر تعليقا على هذا الأمر :" عودة السيناريو الباهت ودخول أندية القمة في الصراع على نجوم سموحة علمًا بأن الاستبدال لديهم محدود في يناير مما يعني تعذر انتقال أي من نجوم سموحة ، فلماذا كل هذا الجدل ، هل المقصود خروج هؤلاء اللاعبين عن تركيزهم".

وأتم:" سموحة يبدأ غدًا التمرين استعدادا لعودة الدوري في نهاية نوفمبر بقيادة حسام حسن مديرا فنيا و إبراهيم حسن مدير للكرةً، وذلك بعد راحة سلبية خمس أيام ، علما بأن هذا التوقف الاضطراري ليس في صالح سموحة بعد أن وصلت إلى فورمة عالية وبدء الانسجام يظهر على الفريق".