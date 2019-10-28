ممثلون عن الجالية اليهودية في ألمانيا: نجاح «البديل الألماني» في انتخابات تورينجن «إشارة رعب»

عقب زيادة شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" في الانتخابات المحلية التي جرت أمس الأحد في ولاية تورينجن الألمانية، حذرت أصوات يهودية من انزلاق نحو التيار اليميني في ألمانيا.

وقالت رئيسة الجالية اليهودية في ميونخ وبافاريا العليا، شارلوته كنوبلوخ: "حصول حزب مثل البديل من أجل ألمانيا على مثل هذه النتيجة في انتخابات محلية يدل على أن هناك شيئا ينهار في نظامنا السياسي".

ونجح "البديل الألماني" في زيادة نتائجه في الانتخابات التي جرت أمس في الولاية الواقعة وسط ألمانيا لأكثر من الضعف، ليحتل المرتبة الثانية خلف حزب "اليسار"، متفوقا على الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل.

وقالت كنوبلوخ: "لقد دعم الكثير من الناخبين بأصواتهم حزبا يمهد الطريق للإقصاء والعنف اليميني المتطرف عبر تهوينه من الحقبة النازية وقوميته الواضحة والكراهية التي ينشرها ضد الأقليات، من بينها الجالية اليهودية أيضا".

كما اعتبرت لجنة "أوشفيتس" الدولية نتائج هذه الانتخابات "إشارة رعب"، حيث قال نائب رئيس اللجنة، كريستوف هويبنر: "بالنسبة للناجين من معسكرات الاعتقال النازية تعتبر هذه الزيادة الكبيرة في الأصوات المؤيدة لحزب البديل من أجل ألمانيا في تورينجن إشارة جديدة للرعب، تجعلنا نخشى من استمرار ترسيخ مواقف أساسية وتوجهات يمينية متطرفة في ألمانيا".