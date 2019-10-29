دروجبا يشارك في حملة لمكافحة حوادث الطرق في إفريقيا

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أصبح أسطورة كرة القدم الإيفوارية ديدييه دروجبا سفيرا للاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا).

وأكد فيا اليوم الاثنين أن دروجبا سيقود حملة ترويجية لحث الناس على القيادة الأمنة في قارة افريقيا.

وستستمر الحملة لمدة عامين تحت شعار "خطوات آمنة، طرق آمنة في افريقيا".

ومن المقرر أن يسافر دروجبا في جميع أنحاء افريقيا للترويج للحملة خاصة وأن نسبة عشرين بالمئة من الوفيات نتيجة حوادث السير تقع في القارة السمراء.

وسجل دروجبا مع نادي تشيلسي 164 هدفا خلال 381 مباراة وفاز بأربعة ألقاب في الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا عام 2012، كما سجل 65 هدفا لمنتخبه الوطني.

وأمضى دروجبا الأشهر الثمانية عشر الأخيرة من مسيرته مع فريق فينيكس الأمريكي بعد مسيرة حافلة في الملاعب سواء على مستوى الأندية أو منتخب كوت ديفوار.