الفيضانات تشرد أكثر من 180 ألف شخص في الصومال

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة اليوم الاثنين أن الفيضانات العارمة تسببت في تشريد قرابة 182 ألف شخص في الصومال.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في بيان أن مياه الأنهار التي فاضت على ضفافها جراء الأمطار الغزيرة التي انهمرت على مدار أسابيع أدت إلى تدمير أراض زراعية وطرق.

ولم يتضح بعد عدد الضحايا الذين لقوا حتفهم جراء الفيضانات المفاجئة التي تمثل مشكلة خطيرة في الصومال.

وفي محافظة هيران بوسط الصومال، انقلب قارب يحمل أعضاء كبار بالمجلس الإقليمي، حسبما ذكر حسين إسماعيل نائب محافظ الاقليم للشؤون الاجتماعية.

وكان أعضاء المجلس في طريقهم لزيارة عدد من المضارين الذين فقدوا منازلهم جراء الفيضانات.

وقال إسماعيل إن سبعة أشخاص على الأقل قضوا نحبهم في الحادث، فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين.



